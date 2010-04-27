Чемпіонат Європи з водних видів спорту серед ветеранів зустріне Ялта

ХІІІ Чемпіонат Європи з водних видів спорту серед ветеранів водного спорту планує провести в Ялті 5-10 вересня 2011 року Федерація плавання України, повідомив перший віце-президент федерації, член бюро Європейської ліги плавання Андрій ВЛАСКОВ.

Він уточнив, що водні види спорту включають у себе плавання, синхронне плавання, стрибки у воду і плавання на відкритій воді.

ВЛАСКОВ повідомив, що на чемпіонат планують приїхати близько 4 тисяч ветеранів водного спорту практично з усіх країн Європи.

«Це не лише спортивний захід, це також серйозна інвестиція до Криму, це дуже серйозний проект презентації України як туристичної країни», - сказав перший віце-президент федерації на прес-конференції.