Медведєв про ратифікацію угоди: стратегічні інтереси перемогли емоції

Ратифікація угоди у Верховній Раді щодо продовження перебування Чорноморського флоту Росії у Криму до 2042 року засвідчила, що стратегічні інтереси України перемогли емоції, заявив президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ.

«Наші українські товариші зробили це (ратифікували договір) з властивою їм витонченістю - спочатку Верховна Рада зібралася, і там був такий невеликий на цю тему концерт із застосуванням спецзасобів і всього іншого, але, кінець кінцем, рішення було ухвалене. Я дуже радий цьому. Це свідчить, що розум перемагає, і стратегічні інтереси України взяли верх над сьогохвилинними емоціями», - сказав президент РФ на спільній з прем`єр-міністром Норвегії Йєнсом СТОЛТЕНБЕРГОМ прес-конференції в Осло.

Президенти Росії та України Дмитро МЕДВЕДЄВ і Віктор ЯНУКОВИЧ 21 квітня підписали угоду, яка продовжує перебування ЧФ РФ в Криму після 2017 року на 25 років з правом подальшої пролонгації ще на 5 років. Україна в обмін на це домоглася скорочення ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 доларів за тисячу кубометрів.

Верховна Рада України та Держдума РФ 27 квітня ратифікували угоду.

МЕДВЕДЄВ відзначив, що документ найближчим часом надійде на ратифікацію до Ради Федерації, а потім буде направлений на підписання президентам.

Президент РФ переконаний, що договір має взаємовигідний характер для Росії і України.

МЕДВЕДЄВ вважає, що платня, яку РФ дає за присутність флоту, «велика, але не поза межами».

«Вона не поза межами, тому що у нас існують стратегічні відносини. Ми розраховуємо, що такого роду відносини триватимуть завжди, що це вікові зв`язки, і, відповідно, така дружба має супроводжуватися взаємною допомогою», - сказав президент Росії.