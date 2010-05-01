Ретро-фотографії жителів Севастополя розмістили на сіті-лайтах

Виставкою ретро-фотографій жителів Севастополя відкрився у місті-герої фестиваль "Війна і мир".

Старі фото розміщені на сіті-лайтах в центрі міста.

"Виставка "Севастополь. Парадний портрет" - це знайомство з містом і городянами. Обличчя севастопольців декількох століть - від Кримської війни до 1980 року - краще за будь-якого історика розкажуть гостям фестивалю "Війна і мир" про долю міста-героя і багатьох поколінь його захисників", - йдеться в прес-релізі організаторів.

36 севастопольських сімей надали для проекта "Парадний портрет" понад три тисячі фотографій.

Фестиваль "Війна і мир" триватиме п`ять місяців і об`єднуватиме кілька широкомасштабних проектів.

У червні відбудеться фестиваль військових оркестрів Sevastopol Military Tattoo.

З липня на Михайлівському равеліні - військова фортеця на Північній стороні Севастопольської бухти, побудована у середині XIX століття, працюватиме експозиція "Героїчний Севастополь".

У серпні відбудеться фестиваль перформансів і медіа Balaklava Odyssey і фестиваль повітряних куль "Монгольфьєрія".

У вересні пройде севастопольський кінофестиваль "Війна і мир" і кіноконкурс "Місто біля моря".