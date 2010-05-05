Керч-Єникальським каналом Росія і Україна управлятимуть разом

Україна і Росія створять спільну комісію з питань спільної експлуатації Керчь-Єнікальського судноплавного каналу, заявив міністр транспорту РФ Ігор ЛЕВІТІН.

«Неврегульованість кордону на цій ділянці є проблемою для двох господарюючих суб`єктів: адміністрацій порту Кавказ і Керч, тому що за нерозмежованої території управління цими територіями є проблемою. У зв`язку з цим ми домовилися, що ми створюємо морську спільну комісію на цьому об`єкті», - сказав він у Брянську (РФ) після сьомого засідання підкомісії з питань транспорту Комітету з економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії, відповідаючи на запитання УНІАН.

Україна і Росія намагалися поділити Керченську протоку з 1996 року. Позиція української сторони ґрунтувалася на радянських картах, де лінія кордону між Кримською областю УРСР і Краснодарським краєм РРФСР проходила по середині між їх берегами. В цьому випадку штучно виритий у мілководій протоці Керч-Єнікальський канал, по якому судна проходять до кількох російських портів Азова, відійшов би Україні. Російська сторона з цим не згодна і пропонує провести кордон по середині судноплавного фарватеру.

29 вересня 2003 року Росія почала будівництво дамби у Керченській протоці від Таманського півострова (РФ) у напрямі українського міста Керч до Тузли. Уряд України розцінив будівництво дамби як посягання на суверенітет держави. Будівництво було припинене 23 жовтня за 102 метрів від лінії українсько-російського кордону.

За словами ЛЕВІТІНА, комісію буде створено для того, щоб «разом планувати обсяг роботи, разом планувати інвестиції і визначати лоцманські технології на цій ділянці акваторії».

Крім того, це важливо для безпеки судноплавства. «Потрібно для того, щоб ми не припускалися помилок при судноплавстві на нерозмежованій території», - відзначив міністр.