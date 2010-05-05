На 9 травня в Севастополі чекають високу російську делегацію
15:30, 05 травня 2010Крым
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Готувати візит поїхав посол
|© УНIАН
«Ми очікуємо на візит серйозної російської делегації до Севастополя на свято Перемоги... Я цілком точно можу сказати, що це буде високе представництво», - сказав посол у Сімферополі, не уточнивши, хто саме увійде до складу делегації.
За словами ЗУРАБОВА, однією з цілей його приїзду до Криму є підготовка візиту росіян на парад до Севастополя.
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