На 9 травня в Севастополі чекають високу російську делегацію

Представницька російська делегація візьме участь у Севастополі в святкових заходах 9 травня з нагоди 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, повідомив посол РФ в Україні Михайло ЗУРАБОВ

«Ми очікуємо на візит серйозної російської делегації до Севастополя на свято Перемоги... Я цілком точно можу сказати, що це буде високе представництво», - сказав посол у Сімферополі, не уточнивши, хто саме увійде до складу делегації.

За словами ЗУРАБОВА, однією з цілей його приїзду до Криму є підготовка візиту росіян на парад до Севастополя.