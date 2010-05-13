Янукович в Балаклаві хоче бачити атракціон, а не російські човни

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ називає домислами повідомлення в пресі про те, що Росія планує розмістити свою базу підводних човнів у Балаклаві поблизу Севастополя.

ЯНУКОВИЧ в інтерв`ю радіостанції "Эхо Москвы" сказав, що там давно все демілітаризовано.

Він висловився за мирне використання інфраструктури в Балаклаві.

На думку президента України, зокрема, можна влаштувати водні атракціони.