Янукович в Балаклаві хоче бачити атракціон, а не російські човни

16:18, 13 травня 2010
Крым
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Президент спростував інформацію в ЗМІ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ називає домислами повідомлення в пресі про те, що Росія планує розмістити свою базу підводних човнів у Балаклаві поблизу Севастополя.

ЯНУКОВИЧ в інтерв`ю радіостанції "Эхо Москвы" сказав, що там давно все демілітаризовано.

Він висловився за мирне використання інфраструктури в Балаклаві.

На думку президента України, зокрема, можна влаштувати водні атракціони.

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