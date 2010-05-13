Янукович зустрівся з лідером кримських татар

Голова кримськотатарського меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ просить президента України Віктора ЯНУКОВИЧА сприяти в ухваленні парламентом законів, спрямованих на відновлення прав кримських татар, і в затвердженні урядом держпрограми облаштування депортованих на 2011-2015 роки, повідомила прес-служба меджлісу.

ЯНУКОВИЧ зустрівся з ДЖЕМІЛЄВИМ у Києві.

Лідер меджлісу просить президента допомогти «у встановленні постійного і системного діалогу представницького органу кримськотатарського народу з центральними і республіканськими органами влади» і «в питаннях представництва кримських татар в органах державної влади і управління».

Крім цього, ДЖЕМІЛЄВ звернув увагу ЯНУКОВИЧА на важливість надання національного статусу Бахчисарайському музею-заповіднику і вирішення питання про межі територій релігійних і духовних святинь в Бахчисараї.

Президент заявив, що з низки обговорюваних питань він вже дав доручення.

«Всі решта питання, давайте, ми розглянемо детально, коли я приїду до Криму. Ми зберемо Раду представників кримськотатарського народу при президентові України, зустрінемося з людьми на місцях і, впевнений, знайдемо гідні рішення щодо кожного з питань. А поки що давайте працюйте спільно з главою адміністрації (президента) і головою Ради міністрів Криму, знаходьте взаєморозуміння і готуйте ті питання, щодо яких потрібне ухвалення нових рішень на рівні держави», - сказав ЯНУКОВИЧ.

В зустрічі також брали участь кримський прем`єр Василь ДЖАРТИ, керівник президентської адміністрації Сергій ЛЬОВОЧКІН і перший заступник голови меджлісу Рефат ЧУБАРОВ.