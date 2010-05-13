Саратовська область відкрила представництво в Севастополі

Торгове представництво Саратовської області Росії урочисто відкрилося в четвер у Севастополі, передає УНІАН.

Його керівником призначено Анатолія КОЧЕШКОВА, генерал-майора запасу, колишнього офіцера морської піхоти Чорноморского флоту РФ.

"Ми не сумніваємося, що це представництво послужить справі розвитку взаємин між Севастополем, Кримом у цілому, в сфері гуманітарної співпраці, в сфері економічній, соціальній", - сказав губернатор Саратовської області Павло ІПАТОВ.

Голова севастопольської адміністрації Валерій САРАТОВ заявив, що перед Україною і, зокрема, Севастополем стоїть сьогодні завдання залучити інвестиції. "Звичайно, насамперед, ми б вітали інвестиції з боку Росії", - сказав він.

Торгпредство відкрите відповідно до підписаної у листопаді 2009 року угодою між урядом Саратовської області і адміністрацією Севастополя про торгово-економічну, науково-технічну і культурну співпрацю.