Екс-президент Польщі очолив «Ялтинську європейську стратегію»

Правління міжнародної незалежної організації "Ялтинська європейська стратегія" (Yalta European Strategy - YES) обрало новим головою президента Польщі 1995-2005 років Олександра КВАСЬНЄВСЬКОГО, повідомила прес-служба Фонду Віктора ПІНЧУКА.

"Після шести років перебування на чолі правління Стівен БАЄРС прийняв рішення залишити цю посаду", - йдеться у повідомленні.

Правління YES подякувало БАЄРСУ за роботу.

"Для мене велика честь стати новим головою правління YES. Як член правління протягом трьох років, я знаю, що з часу створення YES у 2004 році був виконаний неймовірний обсяг роботи, і багато було досягнуто. На посаді голови правління я буду докладати всіх зусиль для того, щоб вивести відносини між Україною і Європейським Союзом на новий рівень і працюватиму разом з Україною на отримання нею у перспективі членства в ЄС", - сказав КВАСЬНЄВСЬКИЙ.

YES - міжнародна незалежна організація, заснована в 2004 році українським бізнесменом і громадським діячем ПІНЧУКОМ. Її метою є сприяння розвитку справедливої, демократичної і успішної України, допомога країні у здійсненні реформ і підтримка її євроінтеграційних устремлінь.