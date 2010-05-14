У Північно-Кримському каналі потонув хлопчик
10:00, 14 травня 2010Крым
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Дитині було лише 6 років
Хлопчик потонув в Північно-Кримському каналі на півночі півострова, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Інформація про виявлення тіла 6-річного жителя кримського села Братське надійшла до рятувальників від співробітників міліції в четвер ввечері.
Місце, де знайдено дитину, не пристосовано для купання. Там немає рятувальної станції.
«Ознак насильницької смерті не виявлено», - заявляє МНС.
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