У Північно-Кримському каналі потонув хлопчик

Хлопчик потонув в Північно-Кримському каналі на півночі півострова, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Інформація про виявлення тіла 6-річного жителя кримського села Братське надійшла до рятувальників від співробітників міліції в четвер ввечері.

Місце, де знайдено дитину, не пристосовано для купання. Там немає рятувальної станції.

«Ознак насильницької смерті не виявлено», - заявляє МНС.