У Північно-Кримському каналі потонув хлопчик

10:00, 14 травня 2010
Крым
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Дитині було лише 6 років

Хлопчик потонув в Північно-Кримському каналі на півночі півострова, повідомила прес-служба кримського управління МНС. 

Інформація про виявлення тіла 6-річного жителя кримського села Братське надійшла до рятувальників від співробітників міліції в четвер ввечері. 

Місце, де знайдено дитину, не пристосовано для купання. Там немає рятувальної станції. 

«Ознак насильницької смерті не виявлено», - заявляє МНС.

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