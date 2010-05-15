Україна не втратить Тузлу - МЗС

Міністерство закордонних справ України заявляє, що острів Коса Тузла залишиться українським, йдеться в заяві департаменту інформаційної політики МЗС.

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО у п`ятницю заявила, що Україна може втратити Тузлу в результаті делімітації українсько-російського кордону в Керченській протоці.

«У МЗС України дуже здивовані заявами представників української опозиції щодо переговорів про делімітацію кордону між Україною і Російською Федерацією в Керченській протоці. Питання про приналежність острова Коса Тузла Україні на цих переговорах не порушується і ніколи не порушувалося. Острів є невід`ємною частиною території української держави, що повністю визнається Росією», - йдеться в заяві.

Міністерство закордонних справ вважає спекуляції з цього приводу «свідоцтвом спроб окремих політиків, все ще нездатних примиритися з поразкою на демократичних і міжнародно визнаних виборах, ввести в оману суспільство і штучно ускладнити для української дипломатії хід переговорів, що успішно просуваються останніми місяцями, про делімітацію морського кордону з Росією».