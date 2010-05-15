Севастополь отримав бюджет виживання, а не розвитку

Бюджет Севастополя на 2010 рік практично на 100% є соціальним, заявив голова севастопольської міської ради Юрій ДОЙНИКОВ.

«Цей бюджет дійсно практично весь направлений на задоволення потреб і галузі охорони здоров`я, і освіти, і всіх напрямів з підтримки функціонування міського господарства. На жаль, як це не парадоксально звучить, стовідсотковість соціальної складової в бюджеті, це не добре. Це не дає можливості розвитку (бюджет розвитку трохи перевищує 51 млн. грн. - ред.)», - сказав ДОЙНИКОВ в ефірі регіональної державної телерадіокомпанії.

Міськрада Севастополя 13 травня затвердила бюджет міста з дохідною частиною 1 млрд. 327,3 млн. грн. Витратна частина збігається з дохідною.

ДОЙНИКОВ додав, що бюджет є бездефіцитним і його можна визнати оптимальним.

«Ми розуміємо, що це дійсно бюджет виживання. Тобто, це той бюджет, який дозволить місту вижити, не порушити основних зобов`язань щодо виплати заробітної плати, щодо утримання соціальної сфери», - сказав глава представницької влади Севастополя.