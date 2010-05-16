«Таврія» здобула Кубок України
21:45, 16 травня 2010Крым
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Завоювала путівку в Лігу Європи
Сімферопольска "Таврія" вперше в своїй історії здобула Кубок України з футболу і завоювала путівку в четвертий кваліфікаційний раунд Ліги Європи.
У фінальному матчі сімферопольці переграли донецький "Металург" із загальним рахунком 3:2.
Основний час матчу переможця не виявив. Долю поєдинку вирішив гол Лакі Ідахора у першому доданому таймі.
Кубок України 2009-2010. Фінал
Таврія - Металург Д 3:2 (2:2)
Голи: Фещук 2, Ковпак 40 пен., Ідахор 96 – Мхітарян 51, Сержіо 74.
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