Кримський прем'єр не проти влаштувати у себе Лас-Вегас
21:48, 16 травня 2010Крым
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"Це готелі, це нові робочі місця"
Створення в Криму спеціальної ігрової зони є реальним проектом, заявив глава Ради міністрів автономії Василь Джарти в ефірі телеканалу ICTV.
"Я позитивно ставлюся до окремої спеціальної ігрової зони, щоб розвивалася економіка на депресивних територіях", - підкреслив він.
"Це будівництво готелів, це нові робочі місця", - додав Джарти.
Крім того, коментуючи питання про будівництво моста через Керченську протоку між Росією і Україною, прем`єр автономії, посилаючись на президента РФ Дмитра Медведєва, заявив, що цей міст буде побудований до 2014 року, повідомляє Українська правда.
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