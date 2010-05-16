«Таврія» виграла Кубок України з футболу

Через 19 років після свого дебюту в Європі сімферопольска "Таврія" знову повертається в єврокубки. Це якщо незважати на участь кримчан в Кубку Інтертото.

Вигравши фінальний матч Кубка України у додатковий час у донецького "Металурга" "Таврія" у сезоні 2010/2011 буде грати вже в Лізі Європи, а ось донецька команда, яка останнім часом звикла грати в єврокубках, свої амбіції на Європу переносить на наступний рік.

І хоча більшість уболівальників не виявили інтересу до цієї гри, а стадіон "Металіст" був напівпорожнім, то команди показали гідний рівень гри, забивши на двох п`ять м`ячів.

Можна запевнити тих, хто не дивився цю гру, що боротьба на полі була на гірша ніж у протистояннях "Динамо" та "Шахтаря", а можливо й позапекліше.

Тепер щодо негативу. Знову перед матчем лунає гімн України, а його слова у складі обох команд знають по одному чоловіку (до легіонерів без претензій) та ще президент ФФУ Григорій Суркіс, який єдиний з віп-гостей наспівував гімн, перебуваючи поряд з Ахметовим та Ярославським, але обидва не підтримали патріотичний настрій очільника ФФУ.

Що стосується самого поєдинку, то "Таврія" виграла перший тайм, а за "Металургом" вже була друга частина гри. У стартовій 45-хилинці команда Сергія Пучкова вдало зіграла на контратаках і забила двічі. Вже на 2-й хвилині після помилки на виході воротаря відзначився Фещук, якому віддавав пас Ковпак.

Під завершення тайму суддя Деревинський призначив суперечливий пенальті у ворота "Металурга", а без питань його виконав вже Ковпак.

У другому таймі "Таврія" ще більш закрилася на своїй половині поля, хоча й проходили контрвипади швидких Фещука та Ковпака. На 51-ій хвилині удар з розвороту у штрафній "Таврії" Мхітаряна поновив інтригу в цій грі.

За рахунку 2:1 "Металург" насів на ворота "Таврії" і Старцеву довелося не один раз рятувати свою команду, залучивши до цього і поперечку воріт.

Утримати натиск "донецьких" "Таврія" таки не зуміла. На 74-ій хвилині Маріо Сержіо прорізав захист "Таврії" і увійшовши у штрафну пробив у дальній кут воріт - 2:2.

До завершення основного часу ближче до перемоги були підопічні Ніколая Костова, але не щастило та й втома вже була чимала, а "Таврія" трималася.

Перший додатковий тайм з 15 хвилин краще розпочався для команди з Донецька. На 94-ій хвилині за другу жовту картку був вилучений Джурічіч. Але через дві хвилини вже свято було у кримчан. Після навісу з лівого флангу Ідахор ударом головою забив переможний гол для своєї команди.

"Металург" намагався щось змінити у час, котрий залишився, але все марно. "Таврія" добре тримала м`яч, вдало захищалася і виграла Кубок України у двобої двох гідних команд.

Сhampion.com.ua.