Медведєв вважає ЧФ гарантом від переділу у сфері євробезпеки

Військово-морська база Росії в Севастополі є гарантом збереження європейської системи безпеки, заявив президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ в інтерв`ю українським телеканалам.

Росія і Україна наприкінці квітня ратифікували угоду, що подовжує перебування Чорноморського флоту РФ в Криму після 2017 року на 25 років з правом подальшої пролонгації ще на п`ять років.

"Збереження тієї конфігурації, яка в Європі існує, є певною запорукою її стабільності. Адже як тільки виникає вакуум, виникає спокуса цей вакуум чимось заповнити. Це відбувалося в історії Європи неодноразово", - цитує російського лідера прес-служба Кремля.

"Збереження присутності нашої військово-морської бази - це як мінімум збереження того розкладу, який утворився досить давно, і це гарантія від бажання що-небудь переділити у сфері європейської безпеки. Я в даному випадку вже маю на увазі ефект не лише для України і Російської Федерації, а я говорю про всю Європу", - сказав МЕДВЕДЄВ.

Президент Росії вважає, що саме з цієї причини реакція в Європі і НАТО на угоду про продовження терміну перебування ЧФ РФ у Севастополі "була абсолютно спокійна". "Це мудро", - заявив МЕДВЕДЄВ.