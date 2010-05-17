Євросоюз допоможе Криму
11:11, 17 травня 2010Крым
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Презентація проекту в Сімферополі
Програма «Спільна ініціатива ЄС по співпраці в Криму», в рамках якої Європейський Союз інвестує в автономну республіку і Севастополь близько 12 мільйонів євро до кінця 2010 року, буде презентована 20 травня в Сімферополі і Севастополі.
У конференціях планується участь представників ЄС і кримської влади.
Євросоюз сприяє створенню Агенції регіонального розвитку Криму, поліпшенню соціальної інфраструктури, підвищенню потенціалу півострова як туристичного регіону і залученню інвестицій, йдеться в прес-релізі організаторів.
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