Євросоюз допоможе Криму

Програма «Спільна ініціатива ЄС по співпраці в Криму», в рамках якої Європейський Союз інвестує в автономну республіку і Севастополь близько 12 мільйонів євро до кінця 2010 року, буде презентована 20 травня в Сімферополі і Севастополі.

У конференціях планується участь представників ЄС і кримської влади.

Євросоюз сприяє створенню Агенції регіонального розвитку Криму, поліпшенню соціальної інфраструктури, підвищенню потенціалу півострова як туристичного регіону і залученню інвестицій, йдеться в прес-релізі організаторів.