НАТО планує зберегти відкриті двері до Альянсу для України

НАТО у своїй новій концепції планує зберегти відкриті двері до Альянсу для Грузії, України та інших країн, передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі.

«Процес приєднання держав, які висловили бажання долучитися до організації, має просуватися вперед у міру того, як кожна з держав відповідатиме вимогам, необхідним для приєднання», - йдеться у представлених у понеділок рекомендаціях групи експертів щодо нової стратегічної концепції НАТО до 2020 року.

В рекомендаціях уточнюється, що НАТО є організацією, до якої приєднуються винятково на добровільній основі.