НАТО планує зберегти відкриті двері до Альянсу для України
12:45, 17 травня 2010Крым
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Рекомендації щодо концепції до 2020 року
НАТО у своїй новій концепції планує зберегти відкриті двері до Альянсу для Грузії, України та інших країн, передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі.
«Процес приєднання держав, які висловили бажання долучитися до організації, має просуватися вперед у міру того, як кожна з держав відповідатиме вимогам, необхідним для приєднання», - йдеться у представлених у понеділок рекомендаціях групи експертів щодо нової стратегічної концепції НАТО до 2020 року.
В рекомендаціях уточнюється, що НАТО є організацією, до якої приєднуються винятково на добровільній основі.
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