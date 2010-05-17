План проведення навчань «Сі Бриз»

Навчання «Сі Бриз-2010» повинні стати етапом підготовки Військово-морських сили України до участі у міжнародній антипіратській операції, заявив заступник командувача ВМС з бойової підготовки Віктор НОСЕНКО, повідомив прес-центр командування українського флоту.

«Як у минулому році, так і у нинішньому, ми ставимо за мету на навчаннях «Сі Бриз» відпрацювати дії багатонаціональних штабів та сил під час проведення міжнародної антипіратської операції», - сказав НОСЕНКО.

Від української держави у навчаннях братимуть участь не лише ВМС, а й підрозділи сухопутних військ та повітряних сил, державної прикордонної служби.

Як планується, навчання «Сі Бриз - 2010» пройдуть у другій половині липня.

Берегова фаза відбудеться на території військового полігону «Широкий лан» у Миколаївській області, морська - у північно-західній частині Чорного моря. Штаб навчань буде розташований у Західній військово-морській базі ВМС в Одесі.

Очікується, що на навчання «Сі Бриз-2010» від Грузії і Молдови будуть направлені по одному піхотному взводу, від США - один корабель та група водолазів, від Туреччини - один корабель та два катера, від Німеччини - літак С-160 та група інструкторів з парашутно-десантної підготовки, від Данії - група водолазів.

Кульмінацією навчань «Сі Бриз-2010» стане визволення судна, яке разом з екіпажем захоплене піратами, та висадка морського й повітряного десанту для знищення піратської бази на березі.