Янукович з Медведєвим поговорили як гонщик з гонщиком

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що завдяки реформам його держава досягне рівня Росії у подоланні наслідків кризи, передає УНІАН.

«Дмитре Анатолійовичу, ви нас випередили, так би мовити, на повороті», - сказав ЯНУКОВИЧ на третьому засіданні українсько-російської міждержавної комісії, оцінюючи стан соціально-економічного розвитку держави.

«В якійсь ситуації ми активно тиснули на газ, а Україна перейшла на понижену швидкість та ще й оглядалася навколо», - відповів МЕДВЕДЄВ на репліку ЯНУКОВИЧА.

За словами президента України, за останні роки РФ досягла більше позитивних результатів у питаннях подолання наслідків фінансово-економічної кризи та підвищення соціальних стандартів.

ЯНУКОВИЧ повідомив, що для компенсації цього відставання у червні влада представить реалізувати пакет реформ з модернізації та розвитку економіки.

МЕДВЕДЄВ підкреслив, що активне відновлення співпраці між країнами, зокрема й завдяки особистим стосункам між главами держав, дозволить досягнути позитивного «синергетичного ефекту».