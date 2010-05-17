Культові споруди - релігійним організаціям

Прокуратура вимагає від Ради міністрів Криму забезпечити контроль над діяльністю релігійних організацій, будівництвом в регіоні культових споруд і використанням об`єктів історико-культурної спадщини.

«У внесеному поданні наглядове відомство вказало на невиконання впродовж ряду років указу Президента і постанов Ради міністрів, спрямованих на оптимізацію діяльності релігійних організацій», - говориться в прес-релізі кримської прокуратури.

Майже десять років не вирішується проблема передачі релігійним організаціям культових споруд. «Двадцять один об`єкт все ще служить світським цілям», - заявила прокуратура.

Водночас історичні пам`ятники, що використовуються в культових цілях, не охороняються, як того вимагає закон. «Тільки на четверту частина цінних для історії й культури об`єктів органом охорони культурної спадщини видано охоронні договори», - говориться в прес-релізі.

При цьому зводяться і функціонують нові культові споруди, у яких немає правовстановлюючих документів. «Наприклад, у Сімферопольському районі таких новобудов тринадцять, в Бахчисарайському - чотири», - відзначили в прокуратурі.