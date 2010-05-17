Україна і Росія уклали угоду про демаркацію кордону

Україна і Росія уклали угоду про демаркацію українсько-російського державного кордону.

Церемонія підписання документу відбулась у Києві в рамках офіційного візиту Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА в Україну у присутності глав двох держав.

Угоду підписали міністри закордонних справ України та РФ Костянтин ГРИЩЕНКО та Сергій ЛАВРОВ.