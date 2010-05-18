Один з керівників "Артеку" погорів на хабарі
13:00, 18 травня 2010Крым
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Проводиться досудове слідство
Правоохоронці затримали керівника однієї з служб міжнародного дитячого центру "Артек" після після одержання частини хабара - 40 тисяч гривень - за погашення заборгованості за поставлені продукти харчування, повідомила генеральна прокуратура України.
"Встановлено, що посадовець вимагав та одержав хабар на загальну суму понад 200 тисяч гривень від директора закритого акціонерного підприємства", - йдеться в прес-релізі.
Порушено кримінальну справу за статтею "одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище".
Проводиться досудове слідство.
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