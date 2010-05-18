Керч будує морвокзал

Підготовчі роботи з будівництва сучасного морського вокзалу ведуться на поромній переправі в порту "Крим" у Керчі, повідомила прес-служба мерії, не уточнивши вартість проекту.

"Фінансує будівництво інвестор проекту відновлення залізничної поромної переправи "Крим-Кавказ" Олександр АННЄНКОВ", - йдеться в прес-релізі.

Планується спорудити двоповерхову будівлю.

"Будуть просторі зали очікування, каси, представництво банку, страхова компанія, кімната матері та дитини, санвузли. На другому поверсі планується відкрити кафе та VIP-зону", - повідомила мерія.

Можливо, почне працювати прокат автомобілів

Побудувати морвокзал інвестори хочуть до Дня міста - 11 вересня.

"120-130 осіб працюватимуть у три зміни, вдень і вночі", - цитує прес-служба мерії виконроба будівництва.