Юсупівський комплекс віддали під забудову

Прокуратура порушила кримінальну справу стосовно посадових осіб управління земельних ресурсів Ялти, якi дозволили виділення для житлового будівництва ділянок загальною площею 0,45 га у Кореїзi у межах Юсупівського палацово-паркового садибного комплексу, чим завдали державi збитків на понад 900 тис. грн.

«У результаті незаконного вилучення з державної власності земель історико-культурного призначення завдано збитків на суму понад 920 тисяч гривень», - йдеться у прес-релiзi прокуратури.

Дії чиновників, які видали фіктивні довідки щодо складу земельних угідь та внесли неправдиві відомості до висновків державної експертизи землевпорядної документації, кваліфіковано за статтями «зловживання службовим становищем» та «службове підроблення».