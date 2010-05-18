Кримські татари вимагатимуть денонсації угоди про базування ЧФ

Кримські татари вимагатимуть денонсації російсько-української угоди про продовження базування Чорноморського флоту Росії в Криму до 2042 року, заявив лідер кримськотатарського меджлісу, депутат Верховної ради України Мустафа ДЖЕМІЛЄВ.

Росія і Україна наприкінці квітня ратифікували договір, що подовжує перебування ЧФ РФ в Криму після 2017 року на 25 років з правом подальшої пролонгації ще на п`ять років. Опозиція в Україні вважає угоду неконституційною і вимагає її відміни.

«Всі розсудливі наші співвітчизники, і, зрозуміло, меджліс кримськотатарського народу, будуть разом із політичними силами, що добиваються денонсації цієї принизливої і ганебної для України угоди», - сказав ДЖЕМІЛЄВ на траурному мітингу в Сімферополі, присвяченому 66-м роковинам депортації.

Він вважає, що перебування ЧФ РФ на кримському півострові до 2042 року є «серйозною загрозою» безпеці України і робить її заручницею військової доктрини сусідньої держави.

«Як своїм родовим маєтком розпорядилися нашою національною територією, передавши її частину під військову базу ще на 25 років країні, яка відкрито підтримує сепаратистські сили в Криму», - заявив ДЖЕМІЛЄВ.