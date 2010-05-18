П'ять народів вшанували жертв депортації у Севастополі

Кілька сотень кримських татар, болгар, вірмен, греків та німців поклали квіти до підніжжя пам`ятника "Жертвам депортації" в Севастополі та провели мітинг-реквієм з вимогою ухвалити закон про відновлення прав депортованих, їх нащадків і про статус кримськотатарського народу.

З Севастополя і приміських сіл у серпні 1941 року були депортовані 97 кримських німців, у травні 1944 року - 12 тисяч 319 кримських татар, у червні 1944 року - 1053 греків, 439 болгар та 229 вірмен. Сьогодні в регіоні проживають близько 5 тисяч кримських татар.

Учасники траурніх заходів також вимагали виділення земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво в межах Севастополя і сільській зоні, ухвалення рішення про повернення населеним пунктам севастопольського регіону історичних назв та контролю над витрачанням бюджетних коштів, що виділяються для розв’язання проблем депортованих.

"Щоб одержати земельну ділянку згідно із законом, насамперед треба ухвалити таке просте рішення, як розширити межі населених пунктів у сільській зоні. Я вважаю, що це та інші питання облаштування депортованих народів ми розв’яжемо", - сказав голова державної адміністрації Севастополя Валерій САРАТОВ.