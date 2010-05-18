Медведєв пообіцяв, що ЧФ РФ не нападатиме на найближчих сусідів

Росія не буде використовувати Чорноморський флот для нападу на суміжні країни, заявив президент РФ Дмитро Медведєв.

"Чи не буде Росія використовувати ЧФ, щоб нападати на суміжні держави? Не буде", - запевнив він студентів у Київському національному університеті імені Шевченка.

На запитання, як Росія може гарантувати це, російський президент відповів: "Ще Остап Бендер говорив: справжню гарантію може дати лише страховий поліс".

"Справжні гарантії - це система міжнародних відносин, це наші зобов’язання усередині ООН відповідно до міжнародних конвенцій", - зазначив Медведєв.

Він запевнив, що Росія не буде нехтувати міжнародними зобов`язаннями. "Для Росії це не вигідно", - сказав президент РФ, повідомляє Українська правда