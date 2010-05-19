Рада пустила іноземні війська в Україну

Верховна Рада ухвалила закон про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2010 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях.

“За” проголосувало 394 із 433 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Не голосувала у повному складі фракція КПУ.

Законом схвалено рішення президента Віктора ЯНУКОВИЧА про допуск підрозділів інших держав для участі в навчаннях "Кленова Арка", "Бар`єр", "Світла Лавина", "Козацький Степ", "Слов`яни за мир", "Сі Бриз" та "Репід Трайдент".

Так, планується, що навчання "Сі Бриз - 2010" пройдуть у другій половині липня. Морська фаза відбудеться у північно-західній частині Чорного моря. Кульмінацією навчань стане визволення судна, яке разом з екіпажем захоплене піратами, та висадка морського й повітряного десанту для знищення піратської бази на березі.

Парламент Криму у квітні звернувся до Верховної Ради України і ЯНУКОВИЧА з проханням не допустити проведення на території кримської автономії військових маневрів "Сі Бриз".