Смерч зірвав дахи у кримському селі

Кримське управління міністерства з надзвичайних ситуацій оголосило штормове попередження на півострові на середу у зв`язку з можливим погіршенням погодних умов.

«Очікуються сильні зливи, грози, град і шквальний вітер 15-20 метрів на секунду», - йдеться у прес-релізі.

Також повідомляється, що ввечері 18 травня смерч зірвав дахи з семи приватних одноповерхових будинків у селі Грушівка у південно-східному Криму.

«Ще на трьох будинках на 70% відсутня покрівля, на чотирьох - на 20%. Загиблих і потерпілих немає», - заявили рятувальники.