Смерч зірвав дахи у кримському селі
09:54, 19 травня 2010Крым
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Оголошено штормове попередження
Кримське управління міністерства з надзвичайних ситуацій оголосило штормове попередження на півострові на середу у зв`язку з можливим погіршенням погодних умов.
«Очікуються сильні зливи, грози, град і шквальний вітер 15-20 метрів на секунду», - йдеться у прес-релізі.
Також повідомляється, що ввечері 18 травня смерч зірвав дахи з семи приватних одноповерхових будинків у селі Грушівка у південно-східному Криму.
«Ще на трьох будинках на 70% відсутня покрівля, на чотирьох - на 20%. Загиблих і потерпілих немає», - заявили рятувальники.
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