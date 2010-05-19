Сумку з ртуттю знайшли в Керчі

Біля гаража в Керчі знайшли сумку з тарою, в якій знаходилась схожа на ртуть рідина вагою не менше восьми кілограмів.

«Виявлено господарську сумку, в якій знаходиться рідина, за візуальними ознаками - ртуть. Приблизна вага становить 8-10 кг», - йдеться у прес-релізі кримського управління МНС.

Знахідку доставили на тимчасове зберігання співробітникам спеціального морського загону МНС Керчі, потім передадуть «організації з поводження з небезпечними відходами».