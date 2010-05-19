Україна не віддасть Тузлу Росії - екс-глава МЗС дає 90%

Колишній міністр закордонних справ України Анатолій ЗЛЕНКО сумнівається, що Україна під час делімітації морських кордонів з Росією може передати їй острів Тузла.

"Я на 90% переконаний, що цього не станеться", - сказав ЗЛЕНКО на прес-конференції в Києві, відповідаючи на питання, наскільки ймовірно, що Україна передасть РФ Тузлу, передає УНІАН.

"Важко дати однозначну відповідь - це надзвичайно серйозне питання. Я не думаю, що Україна піде на поступки заради того, щоб задовольнити чиїсь інтереси за рахунок своєї території", - додав він.

Україна та Росія намагаються розділити Керченську протоку з 1996 року.

Позиція української сторони грунтується на радянських картах, де лінія кордону між Кримською областю УРСР і Краснодарським краєм РРФСР проходила по середині між їхніми берегами. В цьому випадку штучно виритий у мілководній протоці Керч-Єнікальський канал, по якому судна проходять до декількох російських портів Азова, відійшов би Україні. Російська сторона з цим не згодна й пропонує провести кордон по середині судноплавного фарватеру.

29 вересня 2003 року Росія почала будівництво дамби в Керченській протоці від Таманського півострова (РФ) у напрямку Керчі до Тузли. Уряд України розцінив це як посягання на суверенітет держави. Будівництво було припинено 23 жовтня за 102 метри від лінії українсько-російського кордону.