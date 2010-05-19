Чотири тонни хімікатів знайшли в підвалі будинку в Криму

Мешканці восьмиквартирного будинку в Криму виявили в підвалі більш як чотири тонни добрив - хімічної речовини другого класу небезпеки, яка лежала там тривалий час, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

«Понад 50 років тому вхід і всі слухові вікна до підвалу чомусь завалили землею. Всі ці роки мешканці не підозрювали, що знаходиться під їх підлогою. Після дощів і присаджування ґрунту з`явилася невеликий отвір в одному з вікон, в нього мешканці побачили бочки», - говориться в прес-релізі.

У бочках, які знайшли в незадовільному стані в селі Чапаївка Совєтського району, виявився попередник дусту. Частина хімікатів була на землі.

Хімічна речовина вважається дуже токсичною. Проте у квартирах не зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації отруйних речовин. «Підвал був абсолютно сухим, це і рятувало людей», - заявляють рятувальники.

Фахівці МНС перетарили добриво, відселивши на час проведення робіт мешканців будинку, та вивезли на склад отрутохімікатів. Вони також провели обробку бочок і підвалу.

Група фахівців радіаційного, хімічного і біологічного захисту аварійно-рятівної частини кримського управління МНС працює на місці події. До роботи підрозділів залучать співробітників СЕС. Вони візьмуть проби грунту і повітря.