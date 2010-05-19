Інвестклімат Криму слід поліпшити

Криму потрібно поліпшити інвестиційний клімат для розвитку регіону, заявив глава представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА.

«Ми (ЄС) хотіли б підтримувати реформування. Якщо інвестиційний клімат буде покращено, то в Крим будуть приїжджати приватні інвестори з європейських країн. Інвестори будуть зацікавлені вкладати гроші у Крим, вони побачать потенціал регіону і, можливо, будуть розвивати готельний бізнес, сферу послуг», - сказав ТЕЙШЕЙРА журналістам у Сімферополі після зустрічі з головою Верховної ради Криму Володимиром КОНСТАНТІНОВИМ.

Дипломат відзначив неадекватність співвідношення якості послуг і вартості відпочинку в Криму.

«Наразі співвідношення «ціна-якість» залишає бажати кращого. Ціни в Криму навіть порівняно з різними європейськими курортами і туристичними мекками досить високі, у той же час якість дуже низька», - заявив ТЕЙШЕЙРА.

Він висловив надію, що ЄС зможе «показати Криму належний рівень стандартів».

«Щоб стандарти підвищилися до належного рівня, а ціни при цьому, як ми сподіваємося, стали нижчими. Якщо ця мета буде реалізована, то до Криму буде їхати більше туристів. Це дуже важливо: завдяки цьому будуть створені робочі місця. Це - пряма зайнятість у сфері туризму. Це також буде мати і непрямі наслідки - адже, як відомо, туризм - це ядро, навколо якого розвиваються інші сфери», - сказав голова представництва ЄС в Україні.

ТЕЙШЕЙРА заявив, що кримська влада розуміє необхідність підвищення інвестпривабливості півострова.

ЄС заявляє про намір сприяти створенню Агентства регіонального розвитку Криму, поліпшенню соцінфраструктури, посиленню здатності регіону до залучення прямих іноземних інвестицій і підвищенню туристичного потенціалу півострова.