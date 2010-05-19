Москва і Київ шукають компроміс в Керченській протоці

Рішення про делімітацію морського кордону між Україною та Росією буде компромісним для двох держав, заявив заступник глави адміністрації українського президента Андрій ГОНЧАРУК.

"Процес переговорів йде, і він непростий... Рішення буде компромісне - і це зрозуміло. Воно буде таким, що дійсно враховуватиме національні інтереси України і Російської Федерації", - сказав він на брифінгу, передає УНІАН.

Україна наполягатиме на чіткому розмежуванні кордону з Росією в Керченській протоці, але готова йти на компроміси з економічних питань, заявив журналістам директор департаменту інформаційної політики міністерства закордонних справ Олег ВОЛОШИН.

"Ми наполягаємо на чіткому розмежуванні кордону, але ми готові йти на компроміси по економічній складовій", - сказав ВОЛОШИН.

За його словами, Україна готова шукати такі моделі, які дозволять судам під російським прапором "почувати себе нормально" проходячи Керченською протокою.

ВОЛОШИН заявив, що питання про приналежність Тузли не розглядається. "Тузла взагалі не обговорюється. Це - українська територія", - підкреслив він.

Україна та Росія намагаються розділити Керченську протоку з 1996 року.

Позиція української сторони грунтується на радянських картах, де лінія кордону між Кримською областю УРСР і Краснодарським краєм РРФСР проходила по середині між їхніми берегами. В цьому випадку штучно виритий у мілководній протоці Керч-Єнікальський канал, по якому судна проходять до декількох російських портів Азова, відійшов би Україні. Російська сторона з цим не згодна й пропонує провести кордон по середині судноплавного фарватеру.

Росія 29 вересня 2003 року почала будівництво дамби в Керченській протоці від Таманського півострова (РФ) у напрямку Керчі до Тузли. Уряд України розцінив це як посягання на суверенітет держави. Будівництво було припинено 23 жовтня за 102 метри від лінії українсько-російського кордону.