Приміський вокзал побудують у Сімферополі

Рада міністрів Криму і Придніпровська залізниця мають намір побудувати в Сімферополі приміський залізничний вокзал, поєднаний з автовокзалом.

Новий вокзал буде розміщений поруч з вже існуючим - його після реалізації проекту використовуватимуть для потягів далекого прямування, повідомила прес-служба кримського уряду.

«Найближчим часом ми почнемо розробку проекту, а у вересні - будівництво», - заявив прем`єр Василь ДЖАРТИ.

Будівництво вокзалу планується завершити до літа 2011 року. Це один з етапів модернізації транспортної системи Криму перед будівництвом моста через Керченську протоку, сказав керівник Ради міністрів.

Пасажири зможуть попасти з головного сімферопольського вокзалу в приміський по критому переходу над залізничними платформами.

Будівля нового вокзалу буде триповерховою, площа становитиме 6,5 тисяч квадратних метрів.

Переміщення споруд, які знаходяться на місці будівництва, і зведення вокзалу коштуватимуть від 180 до 380 мільйонів гривень, повідомив начальник Придніпровської залізниці Олександр МОМОТ.

80 мільйонів готова виділити на будівництво залізниця.

Частину витрат візьме на себе держбюджет України, частину коштів - бюджет автономної республіки, розраховує кримський уряд.