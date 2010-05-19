США передали Севастополю медобладнання на $600 тисяч

Три контейнери з медичним устаткуванням та інструментами на суму 573 тисяч доларів одержали дві севастопольські лікарні в рамках гуманітарного проекту держдепартаменту США і американської громадської організації «Міжнародна допомога і розвиток».

Все устаткування - нове, сказав начальник управління охорони здоров`я севастопольської державної адміністрації Віктор ПОЛОГОВ.

Серед гуманітарної допомоги - хірургічні інструменти, мікроскопи, гінекологічні ліжка, шприци, простирадла.

«Ми плануємо продовжувати реалізувати такі програми в Україні, зокрема в Криму. Велику програму ми виконаємо у вересні в Автономній республіці Крим: доставимо сто сорокафутових контейнерів з медобладнанням і медприладдям, які будуть розподілені серед цільових установ Сімферополя», - сказав директор гуманітарних програм офісу з координації допомоги США в Європі і Євразії Джеральд ОБЕРНДОРФЕР журналістам.