Литвин хоче почистити партії

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує провести перереєстрацію політичних партій країни для боротьби з їх торгівлею.

«У нас є люди, які за гроші оформляють партію, а потім продають її під "сезон"», - сказав спікер в Лівадії на засіданні консультативної ради з питань місцевого самоврядування.

ЛИТВИН назвав партийну систему України, яка, за його даними, складається з 180 партій, спотвореною.

«Давайте принципово поставимо питання про те, щоб провести перереєстрацію політичних партій, щоб виконувався закон: партії повинні мати відділення в більшості областей, а в цій більшості областей - у більшості районів, повинні мати певну кредитну історію - тоді у нас не буде проблем», - заявив голова Верховної Ради.