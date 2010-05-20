Литвин пропонує проводити навчання НАТО в холодному Криму

Військові навчання за участю іноземних військ недоцільно проводити в Криму під час курортного сезону, вважає голова Верховної ради України Володимир ЛИТВИН.

«Найкраще навчання в частині Криму проводити не в курортний сезон», - сказав спікер на прес-конференції в Лівадії після засідання консультативної ради з питань місцевого самоврядування.

ЛИТВИН заявив, що маневри треба планувати так, щоб парламент приймав закон про допуск іноземних військ на територію України не в середині року.

Голова Ради відзначив необхідність проводити навчання за участю іноземних вояк, тому що вони дають змогу вчитися українським військовим в умовах недостатнього фінансування міністерства оборони. Україна платить за маневри 10-12%, все інше - іноземні держави, починаючи від країн НАТО і закінчуючи Молдовою.

ЛИТВИН закликав облради України, чиї керівники брали участь у засіданні консультативної ради, не влаштовувати «параду звернень» проти навчань зі странами НАТО.