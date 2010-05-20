Євроінститут проблем Чорного моря створять у Севастополі

Європейський інститут з проблем Чорного моря планується створити у Севастополі.

Голова севастопольської державної адміністрації Валерій САРАТОВ і посол ФРН в Україні Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ обговорили ідею під час протокольної зустрічі.

«Основні акценти інституту стосуватимуться проблем Чорного моря і країн, розташованих у цьому басейні, для того, щоб виразніше окреслити центральне положення Криму в басейні, щоб донести це до відома Європи», - сказав ГАЙМЗЬОТ.

За його даними, планується створити не суто науковий центр, а європейський центр підготовки кадрів. «Нагадуватиме європейські коледжі, які існують у Європі», - заявив посол ФРН.

Питання створення інституту вже обговорюється з урядом і з міністерством закордонних справ України. «Багато питань потрібно з`ясувати і в рамках Європейського Союзу. Існує ідея підготувати техніко-економічне обґрунтування цього проекту», - сказав ГАЙМЗЬОТ.