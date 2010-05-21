Потяг перерізав кримчанина навпіл

Міліція проводить розслідування

Житель Криму загинув під колесами потягу у Феодосії, повідомила прес-служба кримського управління МНС. Нещасний випадок стався на залізничному переході. ”Житель Феодосії, 1955 року народження, за невстановлених обставин потрапив під потяг. У результаті надзвичайної події тіло перерізане навпіл”, - йдеться в прес-релізі. Інформація про НП надійшла до рятувальників 20 травня. Співробітники міліції проводять розслідування.

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