Потяг перерізав кримчанина навпіл
10:17, 21 травня 2010Крым
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Міліція проводить розслідування
Житель Криму загинув під колесами потягу у Феодосії, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Нещасний випадок стався на залізничному переході.
”Житель Феодосії, 1955 року народження, за невстановлених обставин потрапив під потяг. У результаті надзвичайної події тіло перерізане навпіл”, - йдеться в прес-релізі.
Інформація про НП надійшла до рятувальників 20 травня.
Співробітники міліції проводять розслідування.
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