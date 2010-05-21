Кабмін дасть 50 млн. грн. на об`їзну дорогу в Сімферополі

Кабінет міністрів України наступного тижня виділить 50 мільйонів гривень на продовження будівництва об`їзної дороги навколо Сімферополя, повідомив перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

«На тому тижні п`ятдесят мільйонів ми перерахуємо», - сказав він журналістам у Сімферополі.

За словами керівника Ради міністрів Криму Василя ДЖАРТИ, за нормального фінансування першу чергу дороги - ділянку в 7,3 км - можна буде завершити цього року.

КЛЮЄВ заявив, що в цілому на завершення будівництва потрібно 0,8-1 млрд. гривень.

«Ми з мінфіном попрацюємо, щоб другу і третю чергу завершити. Може ми відпрацюємо під державну гарантію, виділимо кредитну лінію, щоб закрити повністю цю проблему. Дорога будується з 1974 року - дуже довго», - сказав КЛЮЄВ.

Після будівництва об`їзної дороги транзитний транспорт зможе йти на Севастополь і селище Миколаївка, оминаючи Сімферополь, що дозволить розвантажити місто.