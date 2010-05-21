На дороги Криму треба 9 мільярдів

На реконструкцію і будівництво доріг Криму необхідно 8-9 мільярдів гривень, заявив керівник Ради міністрів автономії Василь ДЖАРТИ.

«Тільки цього року нам необхідно, і це мінімум, 700 міліонов гривень. У перспективі - 8-9 мільярдів для проведення і реконструкції, і будівництва, щоб не соромно було запрошувати туристів», - сказав ДЖАРТИ на нараді з питань розвитку економіки півострова, яке провів у Сімферополі перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Крим самостійно неспроможний знайти такі кошти, тому піднімає питання на рівень держави. «Ми розраховуємо на вашу підтримку», - сказав ДЖАРТИ, звертаючись до КЛЮЄВА.

За даними служби автомобільних доріг Криму, в середньому на один кілометр автодороги в районі Південного берега припадає півтора зсуви.