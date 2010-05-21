Інвестиції в енергетику Криму за три роки можуть становити 7 млрд. грн.
19:18, 21 травня 2010Крым
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Бойко вийшов на масштабну програму
Інвестиції в енергетику Криму за три роки можуть становити близько 7 млрд. грн., заявив міністр палива й енергетики України Юрій БОЙКО.
«Ми вийшли на досить масштабну програму й великі інвестиції. Ми за три наступних роки інвестуємо в енергетику Криму приблизно 7 мільярдів гривень - з бюджету, з власного прибутку компаній, з інвестиційних надбавок і кредитних коштів», - сказав БОЙКО в Сімферополі на нараді з питань розвитку економіки півострова.
За його словами, приплив інвестицій дасть змогу суттєво підвищити енергетичну безпеку Криму.
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