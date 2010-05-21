Хабарника з Артеку взяли під варту

Печерський районний суд Києва обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою одному з керівників міжнародного дитячого центру "Артек" (Крим), якого викрито у хабарництві, повідомила прес-служба МВС.

Відомство не називає посаду працівника державного підприємства.

Правоохоронці затримали його після після одержання частини хабара - 40 тисяч гривень - за погашення заборгованості за поставлені продукти харчування, повідомила днями генеральна прокуратура України.

"Встановлено, що посадовець вимагав та одержав хабар на загальну суму понад 200 тисяч гривень від директора закритого акціонерного підприємства", - йдеться в прес-релізі.

Генпрокуратура порушила кримінальну справу за статтею "одержання хабара у великих розмірах". Санкція передбачає до 10 років позбавлення волі.