Марафонець з Севастополя переплив Середземне море

Севастопольський плавець-марафонець Олег СОФЯНИК переплив Середземне море від Тунісу до Сицилії, подолавши за 4 дні 160 км, повідомила громадська організація «Об`єднання підтримки і розвитку молоді і спорту в Севастополі».

СОФЯНИК стартував 16 травня о 10.00 від мису Бон, що поблизу містечка Ель-Хаурія. Вітер і течія були попутними, температура води в морі - 21-22 градуси. На дистанції спортсмена супроводжувала яхта.

Щодня СОФЯНИК плив по 12-15 годин, один раз на годину пив прісну воду. Ночував на яхті.

19 травня, о 18.30, коли спортсмену до міста Марсала у Сицилії залишалося лише 10 км, яхту зупинив прикордонний катер. У зв`язку з відсутністю візи пливти далі заборонили.

Переліт до Тунісу і назад, оренду яхти сплатив спонсор із Києва.

СОФЯНИК - майстер спорту з плавання. Перший марафонський заплив здійснив у 2002 році. В його активі більше 50 марафонів.