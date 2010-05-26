Спікер Криму вважає осінь оптимальним часом для виборів

Спікер кримського парламенту, представник Партії регіонів Володимир КОНСТАНТИНОВ вважає осінь 2010 року оптимальним часом для проведення виборів до місцевих органів влади.

«Доцільність (дати проведення) виборів вирішує керівництво країни. Ми вже почули думки. Звучить осінь. Краще жахливий кінець, ніж нескінченний жах. Потрібно всім вибудовувати довгострокову відповідальність, щоб не було підлої нікчемної думки: а раптом я на півроку, чого я спину гнутиму. Осінь - реальні терміни з погляду ситуації в країні. Я б підтримав президента», - сказав КОНСТАНТИНОВ журналістам.

Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що, згідно з вимогами Конституції, вибори до місцевих органів влади повинні відбутися восени. Президент повідомив, що найближчим часом почне консультації з цього питання з політичними силами, у тому числі й опозиційними.