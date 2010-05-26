Росія та Україна домовляються про пересування ЧФ РФ

Проект концепції протоколу між урядами України та Росії з погодження пересувань військових формувань Чорноморського флоту РФ поза місцями дислокації обговорили в Севастополі на засіданні робочої групи з військово-політичних питань підкомісії з питань перебування ЧФ українсько-російської міждержавної комісії.

«Група експертів вважає, що цей проект може служити основою для підготовки двостороннього документа, який буде покликаний чітко регламентувати аспекти узгодження організації пересувань військових формувань ЧФ РФ на території України поза місцями їх дислокації», - йдеться в прес-релізі відділу у справах преси та інформації севастопольської державної адміністрації.

Засідання експертної групи, яке проходило 25-26 травня, з української сторони очолював посол із особливих доручень міністерства закордонних справ України Віктор СЕМЕНОВ, із російської - посол із особливих доручень міністерства закордонних справ РФ Олександр БАВИКІН.

Згідно з інформацією СЕМЕНОВА, 27-28 травня в Севастополі в рамках роботи підкомісії з питань перебування ЧФ РФ на території України відбудеться чергове засідання робочої групи з екологічних питань, на якому буде розглянуто виконання сторонами природоохоронного законодавства України.

У ході й за підсумками засідань робочих груп прес-конференції, брифінги для журналістів або підходи до преси не проводяться.