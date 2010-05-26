Кисельов пропонує не вважати голодомор геноцидом

Депутат Верховної Ради, кримчанин Василь КИСЕЛЬОВ пропонує вилучити поняття "геноцид" із закону "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні".

Законопроект, текст якого розміщено на офіційному сайті Верховної Ради, зареєстровано в середу.

КИСЕЛЬОВ просить викласти статтю першу закону у такій редакції: "Голодомор 1932-1933 років в Україні є злочином тоталітарного режиму, трагедією українського народу".

Депутат вважає, що документ треба привести у відповідність з резолюцією Парламентської асамблеї Ради Європи. "ПАРЄ відзначила: "Існуючий у Радянському Союзі тоталітарний сталінський режим призвів до жахливих порушень прав людини, позбавивши при цьому мільйони людей їхнього права на життя. І однією з найбільш трагічних сторінок став масовий голод в регіонах країни, в яких вирощували зернові. Голод почався наприкінці 1920-х років і досяг свого апогею в 1932-1933 роках". У цій резолюції не міститься визначення голодомору як геноциду українців чи будь-якої іншої нації, що проживали на території колишнього СРСР", - заявив КИСЕЛЬОВ.

Автор переконаний, що ухвалення його законодавчої ініціативи "сприятиме підвищенню авторитету України на міжнародному рівні".