Чи готові українці брати участь в акціях протесту (опитування)

28,3% громадян України готові взяти участь в акціях протесту в разі прийняття владою рішень, які суперечать національним інтересам держави, 58,6% не збираються робити цього, свідчать дані всеукраїнського опитування, проведеного центром „Українське демократичне коло” 14-20 травня на замовлення Інституту політики.

Не змогли визначитись 13,1% респондентів.

Крім того, більше половини громадян (54,5%) вважає, що опозиція має конструктивно критикувати владу за наявності підстав, але без радикалізму. При цьому чверть опитаних (26%) дотримуються думки, що опозиція повинна бути лояльною та підтримувати дії влади. 14,3% українців переконані, що опозиція має непримиримо боротись за зміну чинної влади. Не змогли визначитись – 5,2%.

На думку 31% українців, після обрання нової влади лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО проявила себе як найактивніший та найпослідовніший опозиціонер.

Майже вдвічі менша кількість опитаних (16,4%) громадян переконані, що найбільш активним і послідовним опозиціонером проявив себе керівник партії “Фронт змін” Арсеній ЯЦЕНЮК.

Інших політиків найбільш активними та послідовними опозиціонерами вважає суттєво менша кількість громадян. Так, за лідера “Громадянської позиції” Анатолія ГРИЦЕНКА висловились 6% опитаних, голову ВО “Свобода” Олега ТЯГНИБОКА – 3,8%, лідера партії “За Україну!” В’ячеслава КИРИЛЕНКА – 2,4%, голову партії “Наша Україна” Віктора ЮЩЕНКА – 1,3%, керівника УНП Юрія КОСТЕНКА – 0,4%.

При цьому ТИМОШЕНКО назвали найпослідовнішим опозиціонером мешканці всіх регіонів України. Лише у Східному регіоні, де традиційно найвища підтримка Партії регіонів та президента Віктора ЯНУКОВИЧА, фактично однакові частки опитаних висловились за ТИМОШЕНКО та ЯЦЕНЮКА (відповідно 21,8% та 20,2%).

За місцем проживання було опитано 1200 респондентів віком від 18 років і старше. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. Статистична похибка вибірки без урахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ±2,9%